Российские волейболисты сыграют за бронзовые медали на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Польши в полуфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 3-2 (25:21, 25:15, 19:25, 18:25, 17:15) в пользу поляков. В матче за третье место российская команда встретится с проигравшим в игре между сборными Франции и Италии, которая состоится позднее в пятницу. Финальный матч и игра за третье место пройдут 13 июля.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех четырех поединках. В четвертьфинале россияне обыграли команду Японии.

На Универсиаде-2017 на Тайване сборная России завоевала серебро. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.