БК УНИКС огласит задачи на сезон в Еврокубке после окончания комплектования состава

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольного клуба УНИКС огласит задачи на предстоящий сезон в Еврокубке и Единой лиге ВТБ после окончания комплектования состава. Об этом ТАСС сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев.

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка. УНИКС попал в группу С, где его соперниками станут турецкая "Дарюшшафака", хорватская "Цедевита", испанский "Ховентут", итальянская "Брешиа Леонесса" и французский "Нантер".

"Говорить о перспективах, в том числе в Еврокубке, будем, когда закончим комплектование команды. Настроены оптимистично, но пока еще преждевременно делать прогнозы. Хотя команда подбирается неплохая", - сказал Богачев.

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

В предстоящем сезоне победитель и финалист турнира получат путевки в Евролигу.