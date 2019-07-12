Россия входит в число лидеров по заявкам на билеты ЧЕ-2020 по итогам первого этапа продаж

ТАСС, 12 июля. Российские болельщики вошли в первую пятерку по оставленным заявкам на покупку билетов на матчи чемпионат Европы по футболу 2020 года по итогам первого этапа продаж. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вместе с россиянами лидерами по количеству заявок являются болельщики из Германии, Венгрии, Нидерландов и Англии.

Первый этап продаж билетов стартовал 12 июня и завершился в пятницу. Позже состоится жеребьевка, по итогам которой победители получат билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года. Следующий этап продаж запланирован на декабрь 2019 года, во время него заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея европейского первенства пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.