Английский футболист Питер Крауч завершил карьеру

ТАСС, 12 июля. Бывший футболист сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на твиттер-аккаунт футболиста.

"Я долго думал и решил, что завершу карьеру игрока этим летом. Я получил все от игры. Очень благодарен тем, кто помог мне попасть в футбол и остаться здесь на такой долгий срок", - написал 38-летний нападающий.

За свою карьеру Крауч, запомнившийся болельщикам высоким ростом и худощавым телосложением, становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе "Ливерпуля". Крауч выступал также за "Сток Сити", "Тоттенхэм", "Портсмут", "Саутгемптон", "Норвич", "Астон Виллу", "Куинз Парк Рейнджерс". Последним клубом нападающего стал "Бернли", в составе которого футболист играл с января по июль 2019-го. За карьеру Крауч провел 677 матчей, забив 187 мячей и сделав 69 результативных передач. За сборную Англии Крауч сыграл 42 матча и забил 22 мяча с 2005 по 2011 год.