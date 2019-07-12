Дмитрий Черышев заявил, что сын не сомневался перед подписанием контракта с "Валенсией"

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не сомневался в том, стоит ли ему подписывать контракт с испанским клубом "Валенсия". Об этом ТАСС рассказал отец игрока, главный тренер команды Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев.

В пятницу Денис Черышев, в прошлом сезоне выступавший за "Валенсию" на правах аренды из "Вильярреала", подписал полноценный контракт с валенсийцами. Соглашение между полузащитником сборной России и испанским клубом рассчитано до лета 2022 года. В контракте 28-летнего россиянина прописана сумма отступных в размере €80 млн, за которые другой клуб может выкупить права на него. "Валенсию" возглавляет Марселино Гарсия Тораль.

"Никаких сомнений в том, оставаться ли в "Валенсии", не было, - сказал Черышев-старший. - У Дениса очень хорошие отношения с тренером, который доверяет ему, сын знает его требования. Это тоже очень важно. Здесь все совместилось, все детали пазла сошлись".

По словам отца полузащитника, тот факт, что его сын из-за травмы пропустил концовку сезона-2018/19 и до недавнего времени восстанавливался от повреждения, не сказался на переговорах: "Трудностей не было, были небольшие задержки, но они носили другой характер. Денис подписал полноценный контракт, все довольны".

"Мы прекрасно понимали, какие требования выдвигает главный тренер. Денису нравится, где он сейчас находится, получает огромное удовольствие. Когда зашел вопрос о контракте, сын, естественно, согласился", - добавил он.

Черышев в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Валенсию" в разных турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании. Кроме "Валенсии" и "Вильярреала", футболист выступал за мадридский "Реал" и "Севилью" (на правах аренды). В прошлом сезоне "Валенсия" заняла четвертое место в чемпионате Испании и выступит в Лиге чемпионов.