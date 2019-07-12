Клуб НХЛ "Нью-Джерси" подписал контракт с первым номером драфта 2019 года Хьюзом

ТАСС, 12 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" подписал соглашение с первым номером драфта 2019 года американским нападающим Джеком Хьюзом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

18-летний хоккеист подписал трехлетний контракт новичка с ежегодной зарплатой $925 тыс. и бонусами за выступления. В прошлом сезоне Хьюз выступал в Главной юниорской лиге США, в 24 матчах набрав 48 очков (12 шайб + 36 голевых передач).

Хьюз в составе сборной США выступал на взрослом, молодежном (игроки до 20 лет) и юниорском (игроки до 18 лет) чемпионатах мира, но не помог команде одержать победу ни на одном из турниров. Форвард набрал 20 (9+11) очков на юниорском первенстве, где его команда завоевала бронзовые медали. По ходу молодежного чемпионата мира он получил травму, до нее в четырех играх он сделал четыре результативные передачи. На взрослом мировом первенстве в Словакии Хьюз в семи матчах отметился тремя передачами.

"Нью-Джерси" в минувшем сезоне занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.