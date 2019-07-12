Футболист "Спартака" Фернандо уверен в том, что команда готова к старту чемпионата России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" полностью готовы к старту нового розыгрыша чемпионата России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник красно-белых Фернандо.

В первом туре "Спартак" 13 июля в Москве на стадионе "Открытие-Арена" сыграет с дебютантом Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи". Начало игры - 19:00 мск.

"С нетерпением ждем начала чемпионата, все очень сильно мотивированы, - сказал Фернандо. - Хорошо, что первая игра дома, всегда приятно выступать при родных трибунах. Будем играть с уважением к сопернику, но на победу, хотим порадовать болельщиков тремя очками в первом туре. Мы с "Сочи" играли в межсезонье, но тот матч и та победа со счетом 7:1 ничего не значат, потому что они подписали много новых футболистов с опытом игры в премьер-лиге - приедет совсем другая команда, которая также будет биться с желанием побеждать".

"Мы провели отличные сборы - как в Москве, так и Австрии, - отметил он. - Турнир прошел очень здорово с точки зрения организации и футбольных, тренировочных компонентов. На данный момент команда полностью готова к чемпионату. Знаем, что сезон будет непростой, хорошие команды, но мы постараемся порадовать наших болельщиков".

Слухи об уходе не отвлекают

Появляющаяся в СМИ информация о возможном уходе из "Спартака" не отвлекает Фернандо от подготовки к матчу.

"Слухи об уходе из "Спартака"? Это нисколько не мешает, все мысли только о предстоящем матче, - сказал он. - Мы провели отличную работу в межсезонье, все с нетерпением ждем завтрашний день, чтобы выйти на поле - это касается и меня, и всех остальных ребят в команде. Пришли хорошие ребята, в том числе и Эсекьель (аргентинский нападающий Понсе - прим. ТАСС), надеюсь, что их адаптация пройдет, как можно быстрее - мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы им помочь, и, надеюсь, все вместе сможем помочь "Спартаку".

"В команде всегда идет диалог, как между футболистами, так и с тренерским, и административным штабами, - отметил бразильский полузащитник, отвечая на вопрос о том, устраивал ли собрание с игроками команды новый капитан красно-белых Георгий Джикия. - Это общение благотворно сказывается на нашей работе, и результатом будет завтрашняя игра".

В чемпионате России сезона-2018/19 "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице и получил право сыграть в Лиге Европы. Команда под руководством главного тренера Олега Кононова начнет выступление во втором по значимости еврокубке, начиная с третьего квалификационного раунда.