Футболист "Спартака" Игнатов положительно оценил выбор Джикии новым капитаном команды

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов считает, что защитник Георгий Джикия будет достойным капитаном команды. Об этом Игнатов сказал журналистам.

Ранее главный тренер "Спартака" Олег Кононов назначил Джикию новым капитаном команды, вице-капитаном стал полузащитник Роман Зобнин.

"У нас все со всеми хорошо общаются, Джикия - отличный выбор капитана, да и вице-капитан Роман Зобнин - тоже, - сказал Игнатов. - Надеюсь, что они нас поведут вперед в сезоне, и мы покажем ту игру, которую хотят от нас тренеры и болельщики. К "Сочи" мы готовимся обычно, нужно всегда показывать свой футбол, и результат придет".

В воскресенье полузащитник провел матч за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) против калининградской "Балтики" (1:0). "Чувствую себя отлично, в матче за "Спартак-2" недавно первый раз сыграл все 90 минут, физическая форма у меня хорошая, если тренер скажет завтра выйти в стартовом составе, то я готов. Победа над ЦСКА в предсезонном турнире никак не повлияла, на то и есть сборы, чтобы проверить новые сочетания, новые схемы. Главное для нас - чемпионат, мы настраиваемся на него", - добавил Игнатов.

"Сейчас тренировки никак не отличаются от тех, что были на сборах, выполняем задачи, которые ставит нам тренер. Микроклимат в команде отличный, процесс адаптации новичков проходит хорошо. Нужно время, и вся команда поддерживает их, скоро они полностью адаптируются и начнут помогать нам", - заключил Игнатов.

В рамках первого тура чемпионата России "Спартак" 13 июля дома сыграет против "Сочи", начало встречи - 19:00 мск.