Состоялась жеребьевка суперфинала международного детского турнира "Локобол-РЖД"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жеребьевка суперфинального этапа международного детского турнира "Локобол-РЖД" состоялась в пятницу в учебном театре Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В турнире принимают участие команды, составленные из ребят 2008 года рождения, они будут разделены на группы, носящие имена футболистов "Локомотива". В суперфинал вышли победители региональных этапов. Отдельно будет проводиться турнир среди четырех команд девочек, которые сформируют группу "Станция Елены Фоминой" (главного тренера женской сборной России и ЖФК "Локомотив") - "Буревестник" (Екатеринбург), "Олимп" (Апшеронск), "Спартанки" (Богородск) и "Чертаново" (Москва). Фестиваль посвящен 45-летию Байкало-Амурской магистрали и приурочен к Году театра в России.

По итогам жеребьевки в группе 1 ("Станция Алексея и Антона Миранчуков") сыграют "Енисей" Красноярск, "Псков-747" (Псков), "Ротор" - Школа им. Л. В. Слуцкого (Волгоград), "КАМАЗ" (Набережные Челны). В группу 2 ("Станция Дмитрия Баринова" попали "СКА-Хабаровск", "Спартак-Алания" (Владикавказ), "Партизан" (Белград, Сербия) и "Металлург" (Липецк). Академия (Пермь), "Даугавпилс" (Латвия), Сборная "Локобол-РЖД" и ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) сыграют в группе 3 ("Станция Михаила Лысова"). Хозяева турнира, московский "Локомотив", в группе 4 ("Станция Рифата Жемалетдинова") встретится с "Динамо" (Барнаул), "Вардаром" (Азовский район), и СШ №5 (Киров).

Участие в жеребьевке приняли президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, а также игроки столичной команды Рифат Жемалетдинов и Михаил Лысов. В конце мероприятия участники жеребьевки ответили на вопросы юных футболистов, а также провели автограф- и фотосессию.

"Хочу поздравить вас с тем, что лучшие соберутся в Москве, вы выявите лучшую команду. "Локоболу" нет равных по уровню популярности, и я хотел бы выразить большую благодарность компании РЖД, которая контролирует этот турнир, и Виктору Горлову, который является бессменным руководителем соревнований. С каждым годом организация становится все лучше и лучше. Ребята, удачи вам, хорошего старта и замечательного окончания турнира!", - сказал Семин.

Фестиваль детских футбольных команд "Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются ОАО "РЖД", футбольный клуб "Локомотив" и Детская футбольная лига России (ДФЛ). Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов. Финальный этап турнира текущего сезона пройдет со 2 по 4 августа в Москве.