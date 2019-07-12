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Футбол в Испании

"Атлетико" требует €200 млн у "Барселоны" за Гризманна

В пятницу "Барселона" объявила о переходе Гризманна за €120 млн

ТАСС, 12 июля. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" требует €200 млн вместо €120 млн у "Барселоны" за трансфер французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетико".

В пятницу "Барселона" объявила о переходе Гризманна, сумма трансфера составила €120 млн. Сумма отступных по новому соглашению - €800 млн.

14 мая Гризманн объявил о своем уходе из "Атлетико", руководство мадридского клуба пошло на встречу игроку и снизило сумму отступных за футболиста с €200 млн до €120. По информации "Атлетико", "Барселона" вела переговоры с французским нападающим с февраля 2018 года и способствовала тому, чтобы Гризманн договорился с руководством мадридского клуба о снижении суммы отступных. "Атлетико" потребует от "Барселоны" дополнительной компенсации в размере €80 млн через суд.

Контракт Гризманна с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018), в последнем сезоне за мадридский клуб нападающий провел 48 матчей, забив 21 мяч и отдав 10 результативных передач. В составе сборной Франции Гризманн стал победителем чемпионата мира по футболу в России и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы (2016).

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