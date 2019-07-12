"ВТБ-Арена" полностью готова принять Матч звезд КХЛ 2020 года

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Столичная "ВТБ-Арена" готова принять Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".

Комплекс, объединивший футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей, был построен в 2018 году. Хоккейная "ВТБ-Арена" с начала 2019 года является домашней для столичного хоккейного клуба "Динамо".

"Мы гордимся тем, что универсальная площадка комплекса "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" была выбрана для проведения титульного мероприятия КХЛ - Недели звезд - 2020. Для нас это большая ответственность, мы уверены, что полностью ее оправдаем. В чемпионате КХЛ сезона-2018/19 "ВТБ-Арена" успешно приняла 16 матчей, которые посетило более 126 тысяч человек, арена зарекомендовала себя как современная и комфортная площадка для всех категорий участников: игроков, судей и болельщиков. "ВТБ-Арена" полностью готова принять самое статусное мероприятие ведущей спортивной лиги России на высочайшем уровне", - говорится в сообщении.

Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз. В первом сезоне КХЛ (2008/09) игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 - в "ВТБ Ледовом дворце" (нынешнее название - "ЦСКА-Арена"). В прошлом сезоне Матч звезд прошел на "Татнефть-Арене" в Казани.