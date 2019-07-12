Голландец Грёневеген стал победителем седьмого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 12 июля. Голландский велогонщик Дилан Грёневеген, выступающий за команду Jumbo-Visma, стал победителем седьмого этапа "Тур де Франс". Он показал время 6 часов 2 минуты 44 секунды.

Этап протяженностью 230 км прошел между французскими городами Бельфор и Шалон-сюр-Сон.

Второе место занял австралиец Калеб Юэн из команды Lotto Soudal. Третьим в гонке стал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe). Для определения победителя и призеров был использован фотофиниш. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 135-м с результатом 6 часов 5 минут 57 секунд.

Следующий этап протяженностью 200 км пройдет между французскими городами Макон и Сент-Этьен 13 июля.

По итогам семи этапов в общем зачете лидирует итальянец Джулио Чикконе из команды Trek-Segafredo (29 часов 17 минут 39 секунд), на втором месте находится француз Жюлиан Алафилипп (29:17.45), выступающий за Deceuninck - Quick Step, третий в общем зачете - бельгиец Дилан Тёнс из команды Bahrain-Merida (29:18.11). Закарин занимает 87-е место (29:50.33).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.