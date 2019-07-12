Сборная России выиграла командные соревнования по художественной гимнастике на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в командных соревнованиях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Сборная России набрала 47,250 балла. В составе сборной России выступали Алина Алиева, Элина Барудзина, Марина Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова. Серебряные медали с результатом 46,025 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (42,200).

После двух видов программы в художественной гимнастике на счету сборной России две золотые медали. Ранее в пятницу российская гимнастка Екатерина Селезнева выиграла золото в многоборье. На Универсиаде-2017 сборная России завоевала семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды в соревнованиях по художественной гимнастике.

Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 66 наград (14 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 62 награду (24-17-21). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-7). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.