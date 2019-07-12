Сборная России выиграла командные соревнования по художественной гимнастике на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в командных соревнованиях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Сборная России набрала 47,250 балла. В составе сборной России выступали Алина Алиева, Элина Барудзина, Марина Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова. Серебряные медали с результатом 46,025 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (42,200).
После двух видов программы в художественной гимнастике на счету сборной России две золотые медали. Ранее в пятницу российская гимнастка Екатерина Селезнева выиграла золото в многоборье. На Универсиаде-2017 сборная России завоевала семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды в соревнованиях по художественной гимнастике.
Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 66 наград (14 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую).
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 62 награду (24-17-21). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-7). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|24
|17
|21
|62
|2
|США
|21
|16
|13
|50
|3
|Китай
|21
|12
|7
|40
|4
|Россия
|14
|21
|31
|66
|5
|Южная Корея
|14
|13
|16
|43
|6
|Италия
|13
|10
|15
|38
|7
|Мексика
|7
|6
|6
|18
|8
|Тайвань
|6
|12
|7
|25
|9
|ЮАР
|6
|6
|2
|14
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16