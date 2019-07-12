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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Мутко не планирует поездку на Олимпиаду после удовлетворения его апелляции в CAS

По словам вице-премьера, ему некогда посещать соревнования из-за загруженности в работе
Вице-премьер РФ Виталий Мутко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виталий Мутко
© Михаил Метцель/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, но не планирует поездку на ближайшие Игры. Об этом он сообщил ТАСС.

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11 июля CAS сообщил, что удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпийских игр. "Я удовлетворен решением и благодарен адвокатам, потому что это был серьезный процесс", - сказал Мутко.

Вместе с тем, личных извинений ему принесено не было, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Извинений от кого? Я просто удовлетворен решением CAS, а остальное уже сказано. Сейчас еще кто-то упражняется в комментариях, но, как говорят, результат на табло", - ответил зампред правительства.

Мутко также отметил, что пока не планирует воспользоваться своим правом посещать Игры. "До ближайших Игр еще далеко, сейчас у меня совершенно другие планы и большие задачи - развитие регионов, строительство, ЖКХ, национальные проекты. Поэтому по соревнованиям мне сейчас просто некогда ездить", - заключил он.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Олимпиады в Сочи, когда Мутко занимал пост министра спорта РФ, существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система. Также МОК пожизненно отстранил от участия в Играх занимавшего во время Олимпиады в Сочи пост заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступали в ограниченном количестве под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

В 2016-2018 годах Мутко был вице-премьером РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. До этого он на протяжении восьми лет возглавлял Министерство спорта РФ. Также он был главой Российского футбольного союза (2005-2009, 2015-2018). 18 мая 2018 года он был назначен вице-премьером по строительству и региональной политике.

Теги
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