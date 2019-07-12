Клуб НХЛ "Сан-Хосе" продлил соглашение с Летуновым на один год

ТАСС, 12 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" на один год продлил контракт с российским нападающим Максимом Летуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Финансовые условия соглашения с 23-летним хоккеистом не разглашаются.

"Летунов очень продуктивно провел первый сезон в "Сан-Хосе Барракуда" (фарм-клуб "Сан-Хосе" - прим. ТАСС) и добился заметного прогресса в своей игре, - заявил генеральный менеджер Дуг Уилсон. - Мы ожидаем, что Летунов поборется за место в составе первой команды "Сан-Хосе" в следующем сезоне".

В прошедшем сезоне Летунов провел 57 игр в регулярном сезоне и набрал 28 очков (12 шайб + 16 результативных передач), а также сыграл три встречи в плей-офф, в которых сделал две голевые передачи. В 2014 года Летунов был выбран клубом НХЛ "Сент-Луис" во втором раунде драфта под общим 55-м номером. В июне 2016 года "Сан-Хосе" приобрел права на игрока у клуба НХЛ "Аризона".