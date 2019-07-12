"Динамо" и "Арсенал" сыграли вничью в первом матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 1:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе "Арсенала" в Туле.

В составе "Динамо" забил Мигел Кардозу (16-я минута). У тульского клуба отличился Гиа Григалава (83). В составе "Арсенала" свой 100-й матч в чемпионатах России провел защитник Максим Беляев ("Арсенал" - 83, "Ростов" - 5, московский "Локомотив" - 12).

"Динамо" не может одержать победу в первом туре чемпионатов России с 2014 года, тогда столичный клуб со счетом 7:3 разгромил "Ростов". С "Арсеналом" в чемпионате России "Динамо" встречалось семь раз, одержало две победы и проиграло в одном матче, еще четыре встречи завершились вничью.

"Арсенал" по итогам сезона-2018/19 завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский "Локомотив" стал обладателем Кубка России. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский клуб встретится с победителем двухматчевого противостояния между азербайджанским "Нефтчи" и молдавской "Сперанцой". В первой игре победу одержал азербайджанский клуб со счетом 3:0, ответная встреча состоится 18 июля. "Арсенал" примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

Матч в Туле является первым в новом сезоне Российской премьер-лиги. В следующем туре 21 июля "Динамо" на домашнем поле сыграет с казанским "Рубином", а "Арсенал" днем ранее встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов".