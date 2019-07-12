Прыгунья в высоту Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако

ТАСС, 12 июля. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако.

Россиянка преодолела планку на высоте 2,00 м и продолжила выступление, хотя ее соперницы уже завершили борьбу, Ласицкене заявила высоту в 2,04 м, но не смогла взять высоту. Второе место заняла Мирела Демирева (1,94 м) из Болгарии, третьей стала австралийка Никола Макдермотт, также преодолевшая планку на высоте 1,94 м, но уступившая Демиревой по количеству попыток.

Легкоатлетка из России выиграла все пять этапов "Бриллиантовой лиги" текущего сезона, в которых принимала участие.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, а также двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.