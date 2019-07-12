VAR будет применяться в режиме офлайн в первом туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться в режиме офлайн на матчах первого тура чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил ТАСС, что VAR не будет использоваться на всех матчах в каждом из туров чемпионата России по футболу до конца 2019 года.

В сезоне-2018/19 VAR уже работал в офлайн-режиме в матчах первого и второго круга между столичными "Динамо" и "Спартаком", а также в сезоне-2017/18 во встрече "Краснодара" с грозненским "Ахматом".

"Достигнуты принципиальные договоренности о запуске VAR в стартовавшем сегодня сезоне РПЛ. РФС выбрал наиболее оптимальный вариант интеграции системы. В первом туре VAR будет работать в режиме офлайн. Уже в ближайшее время система начнет полноценную работу на одном-трех матчах в туре", - говорится в сообщении.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.