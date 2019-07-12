Тремя матчами в субботу продолжится программа первого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 июля. Три встречи стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в субботу. Екатеринбургский "Урал" на своем поле примет "Уфу" (16:30 мск), "Спартак" в Москве встретится с дебютантом первенства "Сочи" (19:00 мск), а "Ростов" дома сыграет с "Оренбургом" (21:00 мск).

Турнирная таблица на данный момент только начинает формироваться, так как в чемпионате состоялся всего один матч. В пятницу в Туле московское "Динамо" сыграло вничью с местным "Арсеналом" со счетом 1:1. Команды, набрав по одному очку, делят первое и второе места в турнирной таблице.

Во встрече на "Екатеринбург-Арене" встретятся клубы, завершившие прошлый чемпионат России в нижней части турнирной таблицы. Если для "Урала" и его болельщиков своеобразным утешением в прошлом сезоне можно назвать выход в финал Олимп - Кубка России, то для боровшейся за выживание "Уфы" позитивным моментом является дебют в Лиге Европы. Команда дошла до раунда плей-офф квалификации и уступила по сумме двух встреч шотландскому "Рейнджерс" (0:1, 1:1).

Летом составы обоих клубов претерпели изменения. Екатеринбуржцы отдали в аренду защитника Доминика Дингу и полузащитника Марко Араторе, 34-летний универсальный игрок Александр Данцев завершил карьеру, а защитник Грегор Балажиц покинул команду после завершения контракта. При этом клуб сумел сохранить двух своих лучших бомбардиров прошлого сезона. С атакующим хавбеком Эриком Бикфалви был подписан новый контракт, а нападающего Андрея Панюкова выкупили у петербургского "Зенита".

Среди покупок "Уфы" самой громкой можно назвать приобретение нападающего Андрея Козлова, который в прошлом сезоне выступал за "Оренбург". Покинул клуб полузащитник Иван Пауревич, перешедший в немецкий "Зандхаузен", а защитник Дмитрия Живоглядов подписал контракт с московским "Локомотивом". Также "Уфа" не стала удерживать защитника Игоря Дивеева, который во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за ЦСКА, а теперь заключил полноценное соглашение с москвичами.

Для команд эта встреча станет 14-й в истории. Безоговорочное преимущество по количеству побед на стороне "Урала" - екатеринбуржцы обыгрывали соперника семь раз, "Уфа" была сильней трижды, столько же раз соперники не смогли выявить сильнейшего. В субботу команды не смогут выйти на поле в оптимальных составах: у "Урала" под вопросом участие во встрече полузащитника Николая Димитрова, а "Уфа" не сможет рассчитывать на основного вратаря Александра Беленова, который отбывает дисквалификацию, полученную в концовке прошлого сезона. Также матч может пропустить Сильвестр Игбун, ставший с девятью голами лучшим бомбардиром уфимцев в прошлом розыгрыше РПЛ.

"Спартак" против дебютанта

Встреча с командой, которая впервые сыграет в РПЛ, является достаточно комфортным вариантом начала сезона для любого из клубов верхней части турнирной таблицы. Однако "Спартаку" не стоит рассчитывать на повторение результата июньского товарищеского матча против "Сочи", в котором красно-белые одержали победу со счетом 7:1.

Состав команды из Краснодарского края серьезно изменился. Клуб подписал контракты с вратарем "Оренбурга" Евгением Фроловым, защитниками "Зенита" Иваном Новосельцевым, Эльмиром Набиуллиным, Ибрагимом Цаллаговым, нападающим петербургской команды Дмитрием Полозом, а также с защитниками Федором Кудряшовым и Тимофеем Маргасовым, выступавшими за турецкий "Истанбул" и "Локомотив" соответственно.

Полузащитник москвичей Фернандо за день до игры сказал, что команда отнесется к "Сочи" с уважением, но будет играть только на победу. "Тот матч и победа со счетом 7:1 ничего не значат. Приедет совсем другая команда, которая будет биться", - отметил он.

При этом красно-белые не могут занести себе в актив прошлый сезон. Клуб не завоевал трофей Олимп - Кубка России, не вышел в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате страны занял пятое место. Летом команду покинули защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, а также полузащитник Денис Глушаков, с которым конфликтовали болельщики "Спартака". В португальский "Порту" был продан нападающий Зе Луиш, его призван заменить форвард Эсекьель Понсе, принадлежавший итальянской "Роме".

"Спартак" подходит к первому матчу чемпионата без серьезных травм, что дает повод рассчитывать на положительный результат. Из основного состав красно-белых продолжает индивидуально тренироваться только вратарь Александр Селихов, не выходивший на поле с начала апреля.

Статистика против "Ростова"

"Ростов" не может быть удовлетворен итогами прошлого сезона, так как к середине чемпионата команда занимала пятое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы, а завершила турнир на девятой строчке. Противоположная ситуация у "Оренбурга", ведь на коллектив под руководством главного тренера Владимира Федотова никто не ставил, но он в первый же сезон после возвращения в премьер-лигу занял седьмую строчку, успев отметиться победами над "Локомотивом", ЦСКА и "Спартаком".

Ростовчане усилились бывшим защитником "Динамо" Алексеем Козловым. В обратном направлении проследовал экс-спартаковец Сергей Паршивлюк. Также карьеру завершил 38-летний ветеран Тимофей Калачев, отыгравший в команде 10 лет.

"Оренбург" на трансферном рынке отметился продажей лидера Алексея Сутормина. Он в конце июня перешел в казанский "Рубин", а в начале июля отправился в "Зенит".

К первой игре сезона, которая пройдет на стадионе "Ростов-Арена", главный тренер хозяев Валерий Карпин, как и его коллега, подвел команду без кадровых потерь. Возможно, именно это позволит "Ростову" улучшить статистику встреч с "Оренбургом". В четырех предыдущих играх команда одержала всего одну победу, потерпев три поражения.