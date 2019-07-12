Женская сборная России по регби-7 начинает в субботу квалификационный турнир к ОИ-2020

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Женская сборная России в субботу стартует в квалификационном турнире по регби-7 и поборется за путевку на Олимпийские игры 2020 года. Соревнования пройдут 13 и 14 июля в Казани.

Регби-7 впервые был представлен на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, тогда россиянки не принимали участие в турнире. На Олимпиаде в Токио сыграют 12 команд, путевки на Игры уже завоевали сборные Японии, Новой Зеландии, США, Канады, Австралии и Бразилии. Для прямого попадания на Олимпийские игры в Токио россиянкам нужно победить в европейском квалификационном турнире в Казани. Команды, занявшие второе и третье места, получат шанс сыграть на финальном отборочном старте, который состоится в 2020 году.

В Казани выступят 12 европейских команд, которые разделены на три группы. В квартет А вошли сборные Франции, Польши, Молдавии и Италии. Россиянки сыграют в группе В с командами Англии, Швеции и Германии. Сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии встретятся в группе С.

Россиянки начнут выступление 13 июля матчем с командой Швеции (12:50 мск), после этого им предстоят игры со сборными Германии (15:35 мск) и Англии (18:20 мск). В плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах.

В состав российской сборной на квалификационный турнир в Казани вошли 12 спортсменок. В список попали Анна Гаврилюк, Яна Данилова, Марина Кукина, Марина Мясникова, Дарья Норицина и Кристина Середина (все - "РГУТиС-Подмосковье"), Алена Михальцова и Снежанна Кулькова (обе - "Енисей-СТМ"), Анна Баранчук и Дарья Лушина (обе - "Кубань"), Байзат Хамидова ("Красный Яр") и Дарья Шестакова (без клуба).

Подопечные Андрея Кузина подошли к турниру в хорошей форме, став вторыми на первом этапе чемпионата Европы во французском Маркусси. Победу в финале одержали хозяйки соревнований со счетом 15:7. По ходу турнира сборная России также одержала победу над командой Англии (22:7), которая будет противостоять ей в Казани.