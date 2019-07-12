Британский боксер Амир Хан нокаутировал австралийца Диба в Саудовской Аравии

ТАСС, 13 июля. Бывший чемпион мира по двум престижным версиям британец Амир Хан завоевал титул интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Джидде (Саудовская Аравия), он выиграл у австралийца Билли Диба техническим нокаутом в четвертом раунде.

Первоначально в Джидде на разогреве этого боя планировалось участие российского супертяжеловеса Александра Поветкина, однако его поединок был перенесен на неопределенный срок.

Первый раунд прошел в равной борьбе, австралийцу, уступавшему сопернику в росте и габаритах, удавалось избегать точных атак Хана. Однако во втором раунде британец несколько раз сильно попал, а затем отправил австралийца в нокдаун. В третьем и четвертом раундах Хан продолжил доминировать, Диб пропускал сильные удары, пока наконец британец не решил форсировать события, устроил атакующий штурм и отправил соперника во второй раз на пол, после чего судья остановил бой.

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг Хан провел четвертый поединок после двухлетнего перерыва, одержав третью победу при одном поражении. Хан вернулся на ринг в апреле 2018 года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде, а в сентябре того же года выиграл у колумбийца Самуэля Варгаса по очкам. В апреле нынешнего года британец проиграл американцу Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в шестом раунде в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 66,68 кг. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде.

Теперь в активе 32-летнего Хана 34 победы (21 нокаутом) и 5 поражений. Британец владел титулом чемпиона мира WBA в 2009-2011 годах, пять раз его защитив, и поясом IBF в 2011 году. После победы над Дибом Хан планирует провести поединок с кем-либо из знаменитых боксеров, в частности, филиппинцем Мэнни Пакьяо.

В активе 33-летнего Диба - 45 побед (26 нокаутом) и 6 поражений. Он владел титулом чемпиона мира по версии IBF в весе до 57,15 кг в 2011-2013 годах, дважды его защитил, затем уступил пояс россиянину Евгению Градовичу, проиграв решением судей.

Сэмюэл Питер во второй раз проиграл после перерыва

В рейтинговом 12-раундовом поединке британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри, выиграл у нигерийца Сэмюэла Питера техническим нокаутом в седьмом раунде. Нигериец отказался продолжить поединок из-за травмы плеча. Бывший чемпион мира по версии WBC 38-летний Питер провел четвертый поединок после перерыва, длившегося два с половиной года, и потерпел второе поражение при двух победах. В его послужном списке теперь 38 побед (31 нокаутом) и 8 поражений.

Бывший соискатель титула чемпиона мира WBO 24-летний Фьюри одержал 23-ю победу (13 нокаутом) при 2 поражениях.