Минибаев считает, что российские прыгуны в воду способны конкурировать с китайцами на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу могут навязать борьбу за золотые медали китайским спортсменам. Такое мнение журналистам высказал Виктор Минибаев, который в субботу в паре с Екатериной Беляевой занял второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

Российская пара показала результат 311,28 балла. Победили китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, набравшие 346,14 балла.

"Мое личное мнение, что миксты добавляют шансов не только основным сборным, конкурирующим между собой, они позволяют другим сборным проявить себя. А что касается китайцев, то они тоже люди, с ними тоже можно бороться", - сказал Минибаев, отметив, что у него нет претензий к оценкам судей.

В субботу на чемпионате мира были разыграны первые комплекты наград, медаль российской пары стала первой для национальной сборной на турнире. "Мы довольны и рады, что открыли счет медалям нашей сборной. Хотим пожелать удачных выступлений и успехов не только прыгунам в воду, но и нашим командам по плаванию, синхронному плаванию и водному поло", - отметил 27-летний спортсмен, для которого эта медаль чемпионата мира стала четвертой в карьере.

Вместе Минибаев и 16-летняя Беляева выступают с января, на сборах совместные тренировки они проводили по два раза в неделю. "Я предложил Кате прыгать вместе, она согласилась, и главный тренер поддержал идею, - отметил спортсмен. - Внутреннее чутье подсказало, что у нас может получиться, и довольно неплохо".

"Очень волнительные соревнования, я смогла перебороть себя, и все получилось", - прокомментировала успех Беляева.