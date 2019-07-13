"Барселона" потратила на трансферы более €1 млрд за пять лет

ТАСС, 13 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" потратил на трансферы больше всех среди европейских клубов за последние 5 лет - €1,08 млрд. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на голландский журнал Voetbal International.

12 июля испанская команда объявила о переходе французского нападающего Антуана Гризманна. Клуб заплатил за игрока €120 млн. По информации издания, от продажи футболистов "Барселона" получила €627 млн с 2014 года.

На втором месте в списке - английский "Манчестер Сити" (€996 млн), на третьем - английский "Манчестер Юнайтед" (€890 млн), далее идут английский "Челси" (€875 млн), итальянский "Ювентус" (€868 млн), испанский "Атлетико" (€800 млн), французский "Пари Сен-Жермен" (€773 млн), испанский "Реал" (€775 млн), английский "Ливерпуль" (€714 млн) и итальянская "Рома" (€586 млн).

"Барселона" в прошлом сезоне стала чемпионом Испании. В последний раз в Лиге чемпионов клуб побеждал в 2015 году.