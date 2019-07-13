Баскетболист Рейнольдс покинул петербургский "Зенит"

ТАСС, 13 июля. Американский центровой Джален Рейнольдс покинул петербургский баскетбольный клуб "Зенит". Об этом в субботу сообщила пресс-служба "Зенита".

"Мы благодарим Джалена за его трудолюбие и самоотверженность на паркете и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении пресс-службы.

Баскетболист перешел в "Зенит" в прошлом году. В Еврокубке сезона-2018/19 он провел 16 матчей, в которых набирал в среднем 13,8 очка, 8,1 подбора. В Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне Рейнольдс принял участие в 29 встречах, набирая 16,6 очка, 7,9 подбора.

Рейнольдсу 26 лет, он также выступал за итальянские клубы "Реканати" и "Реджана" и испанскую "Барселону".