Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в "Крылья Советов"

ТАСС, 13 июля. Александр Анюков возобновил карьеру футболиста, защитник вернется в самарские "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба петербургского "Зенита".

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков в беседе с ТАСС уточнил, что 36-летний футболист перешел в самарский клуб на правах аренды на один сезон.

В конце июня "Зенит" объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб наставника команды Сергея Семака.

Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит". В составе петербургского клуба он пять раз выиграл чемпионат России, стал двукратным победителем Кубка России и четырехкратным - Суперкубка России. Также в составе "Зенита" Анюков выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За национальную сборную игрок провел 77 матчей и отметился одним голом.