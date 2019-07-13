Ильиных расстроена выступлением в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Россиянка Кристина Ильиных расстроена, что ей не удалось реализовать свой потенциал в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Об этом она заявила журналистам в субботу после соревнований.

Ильиных набрала 252,80 балла, что позволило ей занять пятое место. От бронзовой награды, которая досталась кореянке Ким Су Чи, ее отделили менее пяти баллов. Победу одержала китаянка Чэнь Ивэнь. На предварительном этапе Ильиных была третьей.

"Видимо, всю удачу использовала вчера, - сказала спортсменка. - Хотелось попробовать свои силы на метровом трамплине, сделать максимум, тем более что у меня была возможность [побороться за медали]. Но максимума не получилось. Видимо, так было нужно, чтобы сэкономить силы на синхрон на трехметровом трамплине".

Ильиных является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, чемпионкой Европы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В субботу на чемпионате мира разыгрываются первые комплекты наград. Сборной России первую медаль принесли Виктор Минибаев и Екатерина Беляева, которые заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов.