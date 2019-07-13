Александр Медведев будет ждать возвращения Анюкова в ФК "Зенит"

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" будет ждать возвращения в Санкт-Петербург 36-летнего защитника Александра Анюкова, который возобновил карьеру и в субботу перешел в "Крылья Советов". Об этом ТАСС сообщил в субботу генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Анюков с 2005 по 2019 год выступал за "Зенит". В конце июня он завершил карьеру, перейдя на должность помощника главного тренера команды Сергея Семака. 13 июля пресс-служба петербуржцев сообщила о том, что защитник решил возобновить карьеру и вернуться в "Крылья Советов", за которые играл с 2000 по 2005 год.

"У нас он был в статусе играющего тренера и мог выйти в любом матче, - сказал Медведев. - У него было желание продолжить карьеру, тем более такая возможность появилась в городе, где он начинал".

"Мне кажется, очень символично, что Александр будет играть за "Крылья Советов". Мне кажется, что он поможет этой команде в новом сезоне. При этом мы будем ждать его назад в зенитовскую семью", - добавил гендиректор петербургского клуба.

В составе "Крыльев Советов" Анюков за пять лет принял участие в 71 матче во всех турнирах, забив три мяча и сделав шесть голевых передач. В 2004 году он помог команде дойти до финала Кубка России, а также завоевать бронзовые медали чемпионата страны. С 2005 по 2019 год в "Зените" защитник стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.