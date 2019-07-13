Президент ФК "Арсенал" Аджоев назвал ничью в матче с "Динамо" закономерным результатом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев считает ничью в матче первого тура чемпионата России по футболу с московским "Динамо" закономерным исходом. Такое мнение он высказал ТАСС в субботу по телефону.

"Динамо" и "Арсенал" открыли чемпионат России по футболу ничьей в Туле

Два разных тайма. "Динамо" и "Арсенал" открыли чемпионат России по футболу ничьей в Туле

Встреча между "Арсеналом" и "Динамо" состоялась в пятницу в Туле и завершилась со счетом 1:1. Этот матч стал первым в премьер-лиге в новом сезоне.

"Все команды хотят выигрывать. Результат матча закономерен. В первом тайме "Динамо" играло лучше, во втором - мы. Игра была ничейная", - сказал Аджоев.

В следующем туре 21 июля "Динамо" на домашнем поле сыграет с казанским "Рубином", "Арсенал" днем ранее встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов".