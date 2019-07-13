Артемьев: попадание российских регбисток на ОИ-2020 станет историческим событием

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Победа женской сборной России по регби-7 на квалификационном турнире, который проходит в Казани, и попадание на Олимпийские игры в Токио станет историческим событием. Об этом заявил журналистам в субботу председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

В первом матче россиянки выиграли у команды Швеции со счетом 29:0. В Казани выступают 12 европейских команд, которые разделены на три группы. В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора, команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020.

"На стадионе в Казани разыгрывается единственная прямая путевка на Олимпийские игры, наша женская команда входит в элиту мирового регби-7, будем надеяться, что эта путевка достанется нам, - сказал Артемьев. - У нашей страны очень сильные конкурентки, прежде всего это команды Франции, Ирландии и Испании. Именно поддержка казанских болельщиков может сыграть решающую роль, мы знаем, что наши девочки в хорошем состоянии, только что разгромно обыграли команду Швеции и могут рассчитывать на успех, но все может быть. Второе и третье места дали бы нашей команде возможность попасть через переходный турнир на Олимпиаду, если эта попытка предоставится, мы также постараемся использовать".

"Попадание женской национальной сборной на Олимпиаду будет историческим событием, которое может совершиться здесь, в Татарстане. Мы очень на это надеемся, федерация сделала все, чтобы команда подошла к турниру в оптимальной форме, как и тренерский штаб. Невозможно было бы рассчитывать на успех, если бы девчонки не приезжали сюда в пятый раз, несколько раз им здесь вручали золотые медали чемпионок Европы. Правительство республики Татарстан все делает на высшем уровне, могу только поклониться им за душевное отношение, умение все организовать и яркие краски", - заключил он.

Соревнования завершатся 14 июля. Олимпийские игры - 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.