Колесниченко не исключает, что синхронистки начнут соревноваться без музыки

25-летняя Колесниченко принесла сборной России первую золотую медаль на турнире в Южной Корее. В борьбе за первое место она опередила испанскую синхронистку Ону Карбонель, чья программа была поставлена на речь южноафриканского политика Нельсона Манделы.

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Светлана Колесниченко не исключает, что в будущем синхронистки начнут ставить свои программы без музыкального сопровождения. Такое мнение она высказала журналистам после победы в сольной технической программе на чемпионате мира в Кванджу.

"Мне понравилось соло испанки, оно по-своему необычное, потому что у нас к этому не привыкли, она поступила смело, - сказала Колесниченко. - Что касается меня, то мне ближе более классические варианты, если мы говорим о музыке. Думаю, что нечто похожее будут делать и в будущем. Быть может, скоро и вовсе без музыки все будут выступать".

Колесниченко в соло предстала в образе Лары Крофт на ремикс песни Survivor группы Destiny's Child. "В этой программе я борюсь сама с собой, со своими внутренними переживаниями, нервами, со своими техническими элементами, как бы это глупо ни звучало", - отметила Колесниченко.

"Как определить, кто выступил лучше? Мы стараемся показать большую высоту, делать все выше и эмоциональней. Мы должны быть на десять голов выше своих соперников, чтобы человек, который ничего не понимает в синхронном плавании, признал, что один сильнее другого", - рассказала чемпионка мира.

Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 14-кратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы. В сольной произвольной программе 15 июля сборную России представит Светлана Ромашина. Также спортсменки выступят в дуэте в технической и произвольной программах.