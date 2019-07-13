Синхронистка Колесниченко пожаловалась на высокое содержание хлора в бассейне ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Колесниченко посетовала на высокое содержание хлора в бассейне, в котором разыгрываются медали чемпионата мира по водным видам спорта. О проблеме синхронистка рассказала журналистам в субботу после победы в сольной технической программе.

25-летняя Колесниченко принесла сборной России первую золотую медаль на турнире в Южной Корее.

"Хлорки достаточно много. Не так много, как [на прошлогоднем чемпионате Европы] в Глазго, но я поплавала на разминке около часа, и все - глаза начали болеть", - сказала Колесниченко.

Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 14-кратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы. В сольной произвольной программе 15 июля сборную России представит Светлана Ромашина. Также спортсменки выступят в дуэте в технической и произвольной программах.