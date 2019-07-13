Кондратьев: дебют "Сочи" в РПЛ доказывает востребованность олимпийских объектов на Кубани

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Дебют клуба "Сочи" в Российской премьер-лиге (РПЛ) вновь подтверждает, что построенный к Олимпиаде 2014 года стадион "Фишт" востребован и используется по назначению. Об этом в субботу журналистам рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В новом сезоне РПЛ сыграют две команды из Краснодарского края. В первом туре в субботу в 19:00 мск в Москве начнется матч "Спартак" - "Сочи", 14 июля в Грозном "Ахмат" примет "Краснодар" (21:30).

"Домашним стадионом команды ["Сочи"] является стадион "Фишт", на котором проходила церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в 2014 году и который принимал игры чемпионата мира по футболу год назад и Кубок конфедераций. Это еще раз доказывает, что олимпийские объекты востребованы и используются по назначению", - подчеркнул губернатор.

Первый матч РПЛ на домашнем стадионе "Сочи" проведет 21 июля против "Зенита".

Кондратьев добавил, что только два региона в высшей лиге чемпионата России представлены более одной командой - Москва и Краснодарский край. "В истории "Сочи" это первый выход в соревнования высшего эшелона. И наши ребята завоевали это право своей достойной игрой в прошлом сезоне", - отметил глава Краснодарского края, пожелав командам удачи в турнире.

"Сочи" был основан 6 июня 2018 года, клуб выступает на стадионе "Фишт", на котором проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года по футболу, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).