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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Кузнецов был готов к тому, что напарник по синхронным прыжкам в воду Захаров пропустит ЧМ

Спортсмен в паре с Никитой Шлейхером занял пятое место на ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов не исключал, что его многолетний напарник по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина Илья Захаров может пропустить чемпионат мира в Кванджу. Об этом Кузнецов рассказал ТАСС в субботу после окончания соревнований.

Олимпийский чемпион 2012 года Захаров был вынужден пропустить чемпионат мира из-за травмы колена, его заменил Никита Шлейхер. Российский дуэт Кузнецова и Никиты Шлейхера в итоге занял пятое место. В этой дисциплине два года назад Кузнецов в паре с Захаровым победил на чемпионате мира, который проходил в Будапеште.

"За десять дней до старта у нас был сбор, перед отъездом нам сообщили о том, что Илья не едет. Шока не было, поскольку в начале года ему сделали операцию на колене, он восстанавливался очень тяжело, а времени было не так много. Были готовы к такому развитию событий", - сказал Кузнецов.

Кузнецов и Шлейхер в этом сезоне выступали вместе на этапах Мировой серии, однако полноценных тренировок к чемпионату мира у них не было. Несмотря на это, Кузнецов считает, что дуэту было под силу занять призовое место, которое давало путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

"Считаю, что это не наш максимум, потому что на тренировках у нас были более удачные попытки каждого из прыжков. Пока не знаю, что сказалось на выступлении, будем разговаривать с тренером", - сказал Кузнецов.

Кузнецов также выступит в личных соревнованиях в прыжках с трехметрового трамплина.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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