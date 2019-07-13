СКА передал ХК "Сочи" права на Просветова в обмен на Налимова

ТАСС, 13 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА передал права "Сочи" на голкипера Ивана Просветова в обмен на вратаря Ивана Налимова. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В 2011 году СКА выбрал Налимова под 12-м номером на драфте КХЛ. Он выступал за владивостокский "Адмирал", новосибирскую "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", китайский "Куньлунь" и омский "Авангард". В прошедшем сезоне Налимов провел четыре встречи за "Куньлунь" (коэффициент надежности - 2,83, 91,7% отраженных бросков) и 14 матчей за "Авангард" в регулярном сезоне КХЛ (коэффициент надежности - 2,14, 91,7% отраженных бросков). В плей-офф он провел две встречи (коэффициент надежности - 1,17, 95,7% отраженных бросков).

В 2014 году Налимов был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" в шестом раунде под общим 179-м номером.

В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года, также участвовал в юниорском чемпионате мира 2012 года.

В начале июля Просветов подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Аризона". Прошедший сезон Просветов провел за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Сагино", в регулярном сезоне сыграл 53 матча (четыре матчей на ноль) с коэффициентом надежности 2,94 и 91% отраженных бросков. В плей-офф он провел 12 матчей с коэффициентом надежности 2,38 и 93% отраженных бросков. Он попал в третью символическую сборную OHL сезона-2018/19.

Просветов был задрафтован "Аризоной" в четвертом раунде под общим 114-м номером в 2018 году.