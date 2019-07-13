Перед российскими волейболистками поставлена задача выиграть отборочный турнир ОИ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Задача выиграть отборочный турнир Олимпийских игр 2020 года в Токио поставлена перед женской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС заявил в субботу главный тренер национальной команды Вадим Панков.

"На сборе сейчас находятся 15 человек, - сказал Панков. - Добавим либеро [Кристину] Курносову и думаем по [Екатерине] Евдокимовой и [Анне] Лазаревой. По ним мы еще думаем, вызывать или нет. Безусловно, необходимо обыгрывать соперников и попадать на Олимпийские игры".

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.

Игры пройдут в Калининграде 2-4 августа.