Травма не ставит крест на карьере чемпиона ОИ по прыжкам в воду Захарова

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сроки восстановления олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Ильи Захарова после рецидива травмы колена пока неизвестны, однако крест на его карьере не стоит ставить. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Захаров перенес операцию на колене в начале года, он успел отобраться на стартовавший в пятницу чемпионат мира в Кванджу, однако выступить на турнире ему не удалось по причине рецидива. В субботу были разыграны медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, в которых два года назад он стал чемпионом мира. Его напарник Евгений Кузнецов на этот раз выступал с Никитой Шлейхером, дуэт занял пятое место.

"Жалко, обидно, - прокомментировала результат Моисеева. - Сейчас надо думать, что в этой ситуации делать дальше. На сегодня мы не можем сказать, сможет ли Захаров восстановиться и прыгать дальше, время покажет", - сказала Моисеева.

"Окончание карьеры? Надеюсь, что нет, не хочу даже думать об этом. Верю в то, что пройдет восстановительный период и все будет нормально. Загадывать не буду, но надеюсь, что все будет хорошо", - подчеркнула она.

Захарову сейчас 28 лет, два года назад он признавался, что после неудачного выступления на Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро всерьез думал о завершении карьеры.