Дубль Бикфалви помог "Уралу" победить "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 июля. Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли "Уфу" со счетом 3:2 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".
Дубль на свой счет записал Эрик Бикфалви (14-я и 49-я минуты), еще один гол в составе "Урала" забил Юрий Бавин (81). У "Уфы" отличились Андрей Козлов (77) и Даниил Фомин (86, с пенальти), проведший дебютный матч в РПЛ.
Бикфалви стал самым результативным румынским игроком в чемпионатах России - в 77 матчах он забил 21 гол. Ранее лучший показатель принадлежал футболисту Георге Букуру, который выступал за краснодарскую "Кубань" с 2011 по 2016 год, на его счету 19 голов в 125 играх в чемпионатах России.
"Урал" и "Уфа" провели 11-й очный матч в чемпионатах России, "Урал" одержал пятую победу, трижды выигрывала "Уфа", еще три встречи завершились вничью.
В следующем туре 21 июля "Урал" дома примет грозненский "Ахмат", а "Уфа" днем ранее на домашнем стадионе встретится с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Урал
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|Тамбов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0