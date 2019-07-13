Дубль Бикфалви помог "Уралу" победить "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 июля. Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли "Уфу" со счетом 3:2 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

Дубль на свой счет записал Эрик Бикфалви (14-я и 49-я минуты), еще один гол в составе "Урала" забил Юрий Бавин (81). У "Уфы" отличились Андрей Козлов (77) и Даниил Фомин (86, с пенальти), проведший дебютный матч в РПЛ.

Бикфалви стал самым результативным румынским игроком в чемпионатах России - в 77 матчах он забил 21 гол. Ранее лучший показатель принадлежал футболисту Георге Букуру, который выступал за краснодарскую "Кубань" с 2011 по 2016 год, на его счету 19 голов в 125 играх в чемпионатах России.

"Урал" и "Уфа" провели 11-й очный матч в чемпионатах России, "Урал" одержал пятую победу, трижды выигрывала "Уфа", еще три встречи завершились вничью.

В следующем туре 21 июля "Урал" дома примет грозненский "Ахмат", а "Уфа" днем ранее на домашнем стадионе встретится с "Краснодаром".