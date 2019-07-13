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Футбол в Италии

Михайлович продолжит тренировать футбольный клуб "Болонья", несмотря на лейкемию

Специалист начнет лечение во вторник

ТАСС, 13 июля. Серб Синиша Михайлович продолжит работу на посту главного тренера итальянского футбольного клуба "Болонья", несмотря на лейкемию. Об этом он заявил во время специальной пресс-конференции.

"Я хочу объяснить все четко, чтобы избежать спекуляций, - сказал Михайлович. - Я прошел тест, и, похоже, у меня лейкемия. Когда я услышал это, я плакал в течение нескольких дней, но не от испуга, я собираюсь сражаться с болезнью".

Он добавил: "Я не могу дождаться, чтобы пойти в больницу и начать этот бой, я сказал это своим игрокам. Если только защищаться, все равно проиграешь. Я уверен, что выиграю этот бой, я хочу одержать эту победу ради моей семьи, детей и всех, кто любит меня".

Михайлович начнет лечение во вторник. При этом он не покинет пост главного тренера "Болоньи" и будет совмещать работу с лечением. Футбольный союз Сербии выразил поддержку Михайловичу и его семье.

В течение карьеры футболиста Михайлович выступал за югославские "Войводину" и "Црвену Звезду", итальянские "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер". Он трижды выиграл чемпионат Югославии, стал победителем Лиги чемпионов (1991) и Межконтинентального кубка (1991). В Италии он стал двукратным чемпионом, четырехкратным победителем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Также он выиграл Суперкубок Европы вместе с "Лацио" (1999) и в тот же год год он был признан футболистом года в Сербии.

Михайлович во второй раз возглавил "Болонью" в январе 2019 года, по итогам сезона "Болонья" заняла десятое место в чемпионате. Также он тренировал итальянские "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан", "Торино", португальский "Спортинг" и сборную Сербии.

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