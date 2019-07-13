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Летние олимпийские виды спорта

Бельгиец де Гендт стал победителем восьмого этапа "Тур де Франс"

Россиянин Ильнур Закарин стал 47-м
Томас де Гендт EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Томас де Гендт
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 13 июля. Бельгиец Томас де Гендт, выступающий за команду Lotto Soudal, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Он показал результат 5 часов 0 минут 17 секунд. Этап протяженностью 200 км прошел между французскими городами Макон и Сент-Этьен.

Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ, проиграв победителю шесть секунд. Третьим стал француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step), уступивший Пино в финишном створе (+6 секунд) и вернувший себе желтую майку лидера. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 47-м, проиграв лидеру 5 минут 1 секунду.

Следующий этап протяженностью 170,5 км пройдет между французскими городами Сент-Этьен и Бриуд 14 июля.

После восьми этапов в общем зачете лидирует Алафилипп (34 часа 17 минут 59 секунд), на втором месте находится итальянец Джулио Чикконе из команды Trek-Segafredo (+0.23), третий в общем зачете - Пино (+0.53). Закарин поднялся на 71-е место (+37.52).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.

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Летние олимпийские виды спорта
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