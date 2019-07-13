Бельгиец де Гендт стал победителем восьмого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 13 июля. Бельгиец Томас де Гендт, выступающий за команду Lotto Soudal, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Он показал результат 5 часов 0 минут 17 секунд. Этап протяженностью 200 км прошел между французскими городами Макон и Сент-Этьен.

Второе место занял француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ, проиграв победителю шесть секунд. Третьим стал француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step), уступивший Пино в финишном створе (+6 секунд) и вернувший себе желтую майку лидера. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 47-м, проиграв лидеру 5 минут 1 секунду.

Следующий этап протяженностью 170,5 км пройдет между французскими городами Сент-Этьен и Бриуд 14 июля.

После восьми этапов в общем зачете лидирует Алафилипп (34 часа 17 минут 59 секунд), на втором месте находится итальянец Джулио Чикконе из команды Trek-Segafredo (+0.23), третий в общем зачете - Пино (+0.53). Закарин поднялся на 71-е место (+37.52).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.