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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнастка Селезнева завоевала золото в упражнениях с лентами на Универсиаде

Россиянка взяла четыре золотые медали на текущих соревнованиях

ТАСС, 13 июля. Российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в упражнениях с лентами на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

24-летняя россиянка показала результат 20,450 балла. Второе место заняла итальянка Алессия Руссо (18,700), третье - украинка Ева Мелещук, набравшая равное количество баллов с итальянкой, но уступившая по дополнительным показателям.

В упражнениях с булавами россиянка стала третьей, показав результат 20,000 балла. Первое место заняла Мелещук (21,050), второй стала представительница Азербайджана Зохра Агамирова (20,200).

На Универсиаде-2019 Селезнева также завоевала золотые медали в упражнении с обручем, мячом и в многоборье. Россиянка является победительницей Универсиады-2017 в упражнении с мячом, трехкратным серебряным (многоборье, обруч и лента), а также бронзовым призером (булавы) Универсиады 2017 года.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 77 наград - 29 золотых, 21 серебряную и 27 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-15), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место, имея в активе 20 золотых, 23 серебряные и 33 бронзовые награды.

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония29212777
2США21161552
3Китай2112841
4Россия20233376
5Южная Корея17161548
6Италия13121540
7Тайвань713929
8Мексика76619
9ЮАР67417
10Иран63716
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