Гимнастка Селезнева завоевала золото в упражнениях с лентами на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в упражнениях с лентами на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
24-летняя россиянка показала результат 20,450 балла. Второе место заняла итальянка Алессия Руссо (18,700), третье - украинка Ева Мелещук, набравшая равное количество баллов с итальянкой, но уступившая по дополнительным показателям.
В упражнениях с булавами россиянка стала третьей, показав результат 20,000 балла. Первое место заняла Мелещук (21,050), второй стала представительница Азербайджана Зохра Агамирова (20,200).
На Универсиаде-2019 Селезнева также завоевала золотые медали в упражнении с обручем, мячом и в многоборье. Россиянка является победительницей Универсиады-2017 в упражнении с мячом, трехкратным серебряным (многоборье, обруч и лента), а также бронзовым призером (булавы) Универсиады 2017 года.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 77 наград - 29 золотых, 21 серебряную и 27 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-15), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место, имея в активе 20 золотых, 23 серебряные и 33 бронзовые награды.
Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|29
|21
|27
|77
|2
|США
|21
|16
|15
|52
|3
|Китай
|21
|12
|8
|41
|4
|Россия
|20
|23
|33
|76
|5
|Южная Корея
|17
|16
|15
|48
|6
|Италия
|13
|12
|15
|40
|7
|Тайвань
|7
|13
|9
|29
|8
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|9
|ЮАР
|6
|7
|4
|17
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16