Дзюдоист Елбакиев стал серебряным призером в категории до 73 кг на этапе Гран-при

ТАСС, 13 июля. Российский дзюдоист Георгий Елбакиев стал вторым в весовой категории до 73 кг на этапе Гран-при в Будапеште.

В финале 20-летний россиянин уступил представителю Косова Акилу Гьякову. Бронзовыми призерами стали Хикматиллох Тураев (Узбекистан) и Телман Валиев (Азербайджан). Россиянин Лечи Эдиев выбыл из турнира в 1/16 финала.

В женских соревнованиях в весовой категории до 63 кг россиянка Валентина Костенко выбыла на стадии 1/8 финала, ее соотечественница Екатерина Валькова - в 1/16 финала.

Ранее в субботу россиянин Михаил Пуляев стал бронзовым призером в весовой категории до 66 кг.

В соревнованиях принимают участие 625 спортсменов из 85 стран, они завершатся 14 июля.