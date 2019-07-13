Михальцова: российские регбистки завоюют путевку на ОИ, если сыграют, как с англичанками

В субботу россиянки заняли первое место на групповом этапе квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Российская сборная победила сборные Швеции (29:0), Германии (55:0) и Англии (26:5). Соревнования проходят в Казани.

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 сможет выиграть отборочный турнир и завоевать путевку на Олимпиаду-2020, если сохранит такой же настрой, как в матче с командой Англии. Об этом заявила ТАСС в субботу капитан сборной России Алена Михальцова.

"Первый матч был несколько разминочный, была установка разбегаться на первой игре. Во втором матче были определенные перестановки к игре с командой Англии, а с англичанками, считаю, очень достойно провели матч, глаза горели, сердце билось, но голова думала. Сегодня все вышли сражаться исключительно за победу", - заявила Михальцова.

Соперником по четвертьфиналу турнира станет команда Италии, занявшая третье место в группе А. Матч пройдет 14 июля.

"С итальянками мы играли на чемпионате Европы, эта команда может навязать борьбу, если дать ей играть, но мы постараемся, чтобы этого не произошло, потому что в защите действовать гораздо тяжелее, чем в атаке. Если выйдем на следующие игры так же, как на матч с Англией, то не должны оставить соперникам шансов. Трибуны сегодня, безусловно, помогали, но основная масса пришла на третий матч. Хотелось бы отметить, что на чемпионате Европы присутствовало все-таки больше болельщиков, хотя квалификационный турнир для нас самый главный в сезоне", - добавила она.

В Казани выступают 12 европейских команд, которые разделены на три группы. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020. Соревнования в Казани завершатся 14 июля.