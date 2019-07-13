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Летние паралимпийские виды спорта

Паралимпиец Балынец выиграл первое за пять лет золото сборной РФ на ЧМ по пауэрлифтингу

Российские пауэрлифтеры впервые выступают на ЧМ после восстановления членства Паралимпийского комитета России
Владимир Балынец Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Владимир Балынец
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Лондоне россиянин Владимир Балынец выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу в Нур-Султане, отборочный к Паралимпиаде в Токио. Россияне не выступали на этих соревнованиях с 2014 года.

34-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 49 кг при росте 130 см, поднял в жиме лежа 173 кг, что более чем в три раза превышает его собственный вес.

Чемпионат мира по парапауэрлифтингу проходит в Казахстане под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК). На церемонии открытия соревнований, в которых принимает участие 462 спортсмена из 79 стран, Балынец был знаменосцем сборной России. Право на участие в Играх в Токио получат первые восемь спортсменок и первые десять спортсменов согласно международному рейтингу. В первый день соревнований выступили мужчины в весе до 49 кг и женщины в категориях до 41 кг и до 45 кг.

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"Этот чемпионат мира для нас очень важен, здесь в приоритете задача отбора на Игры. Мы давно не выступали на таких крупных стартах, поэтому первый день складывался для нас достаточно нервно, - рассказал ТАСС старший тренер команды Дмитрий Красильников. - Девочки справились неплохо, разве что в весе до 41 кг не все получилось. Медаль Володи стала для нас знаковой, она стала нашей общей радостью".

В последний раз сборная России по парапауэрлифтингу выступала на чемпионате мира в 2014 году, в 2016 году Паралимпийский комитет России был лишен членства в МПК, и лишь в марте нынешнего года российские парапауэрлифтеры снова получили возможность выступать на международных соревнованиях.

Вернулся, чтобы выигрывать

Балынец занял второе место на Паралимпиаде в Лондоне, подняв штангу в жиме весом 170 кг. Спортсмен был уверен, что через четыре года в Рио-де-Жанейро он сможет улучшить результат, но паралимпийская сборная России в полном составе не была допущена к участию в главном турнире четырехлетия.

"Скажу честно, мы ожидали, что сегодня Володя поборется за бронзу, поскольку он выступал после серьезной травмы. Обошлось без хирургического вмешательства, но он проходил серьезный курс терапии в Китае. Он выиграл и сделал это в очень плотной борьбе, где на первое место могла претендовать вся первая шестерка участников, трое из них - рекордсмены мира, - рассказал тренер. - Думаю, мы верно рассчитали тактику его борьбы".

"Володя неоднократно выжимал и больше 170 кг. Даже сегодня мы планировали, что его взятый вес будет 172 кг, а он сделал 173 - это рекорд России. Он готов бить рекорды и дальше", - добавил Красильников.

Балынец за карьеру установил 30 различных рекордов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и четыре - среди здоровых спортсменов, зачастую улучшая собственные достижения.

Чемпионат мира по парапауэрлифтингу завершится в Нур-Султане 20 июля.

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