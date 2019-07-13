Паралимпиец Балынец выиграл первое за пять лет золото сборной РФ на ЧМ по пауэрлифтингу

Чемпионат мира по парапауэрлифтингу проходит в Казахстане под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК). На церемонии открытия соревнований, в которых принимает участие 462 спортсмена из 79 стран, Балынец был знаменосцем сборной России. Право на участие в Играх в Токио получат первые восемь спортсменок и первые десять спортсменов согласно международному рейтингу. В первый день соревнований выступили мужчины в весе до 49 кг и женщины в категориях до 41 кг и до 45 кг.

34-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 49 кг при росте 130 см, поднял в жиме лежа 173 кг, что более чем в три раза превышает его собственный вес.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Лондоне россиянин Владимир Балынец выиграл чемпионат мира по пауэрлифтингу в Нур-Султане, отборочный к Паралимпиаде в Токио. Россияне не выступали на этих соревнованиях с 2014 года.

"Этот чемпионат мира для нас очень важен, здесь в приоритете задача отбора на Игры. Мы давно не выступали на таких крупных стартах, поэтому первый день складывался для нас достаточно нервно, - рассказал ТАСС старший тренер команды Дмитрий Красильников. - Девочки справились неплохо, разве что в весе до 41 кг не все получилось. Медаль Володи стала для нас знаковой, она стала нашей общей радостью".

В последний раз сборная России по парапауэрлифтингу выступала на чемпионате мира в 2014 году, в 2016 году Паралимпийский комитет России был лишен членства в МПК, и лишь в марте нынешнего года российские парапауэрлифтеры снова получили возможность выступать на международных соревнованиях.

Вернулся, чтобы выигрывать

Балынец занял второе место на Паралимпиаде в Лондоне, подняв штангу в жиме весом 170 кг. Спортсмен был уверен, что через четыре года в Рио-де-Жанейро он сможет улучшить результат, но паралимпийская сборная России в полном составе не была допущена к участию в главном турнире четырехлетия.

"Скажу честно, мы ожидали, что сегодня Володя поборется за бронзу, поскольку он выступал после серьезной травмы. Обошлось без хирургического вмешательства, но он проходил серьезный курс терапии в Китае. Он выиграл и сделал это в очень плотной борьбе, где на первое место могла претендовать вся первая шестерка участников, трое из них - рекордсмены мира, - рассказал тренер. - Думаю, мы верно рассчитали тактику его борьбы".

"Володя неоднократно выжимал и больше 170 кг. Даже сегодня мы планировали, что его взятый вес будет 172 кг, а он сделал 173 - это рекорд России. Он готов бить рекорды и дальше", - добавил Красильников.

Балынец за карьеру установил 30 различных рекордов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и четыре - среди здоровых спортсменов, зачастую улучшая собственные достижения.

Чемпионат мира по парапауэрлифтингу завершится в Нур-Султане 20 июля.