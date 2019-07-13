Пять красных карточек было показано в 10 матчах второго тура первенства Олимп-ФНЛ

ТАСС, 13 июля. Арбитры показали пять красных карточек в матчах второго тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"СКА-Хабаровск" в гостевом матче против московского "Спартака-2" заработал два удаления, но сумел удержать ничью (2:2). Курский "Авангард" вдесятером уступил в гостях "Химкам" (0:3), ивановский "Текстильщик" в меньшинстве проиграл на выезде волгоградскому "Ротору" (2:3), а ярославский "Шинник", также заработавший удаление, сумел удержать победный счет в домашнем матче с саранской "Мордовией" (1:0). Единственную гостевую победу в туре одержал владивостокский "Луч", обыгравший "Краснодар-2" (2:1).

Томская "Томь" переиграла дома "Армавир" (2:0), московское "Торпедо" - калининградскую "Балтику" (2:0), московское "Чертаново" - красноярский "Енисей" (2:1). Воронежский "Факел" сыграл вничью с "Чайкой" (Ростовская обл.) со счетом 0:0, а нижнекамский "Нефтехимик" разошелся миром с "Нижним Новгородом" (1:1).

После двух туров шесть команд одержали по две победы: "Химки", "Ротор", "Томь", "Торпедо", "Шинник" и "Чертаново".

Третий тур откроется матчем "Нижний Новгород" - "Шинник", который состоится 19 июня. Остальные девять поединков пройдут 20 июля.