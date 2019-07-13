Не дома. Болельщики ФК "Торпедо" отказались от поддержки команды в первом домашнем матче

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московское "Торпедо" в матче второго тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) переиграло калининградскую "Балтику" со счетом 2:0. Активные болельщики столичного клуба отказались от поддержи команды из-за того, что игра была перенесена с домашнего для клуба стадиона имени Эдуарда Стрельцова на стадион Академии "Спартак".

"Торпедо" после вылета из премьер-лиги по итогам сезона-2014/15 из-за финансовых проблем не прошло лицензирование в ФНЛ и четыре последующих сезона провело в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В конце 2017 года на посту президента клуба директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева сменила Александра Тукманова, который занимал эту должность с 2009 года.

По итогам прошлого сезона черно-белые заняли первое место в зоне "Центр" под руководством Игоря Колыванова и вышли в ФНЛ. Однако контракт с главным тренером продлен не был, а вакантный пост занял рекордсмен по количеству игр за сборную России (126) 39-летний Сергей Игнашевич. Долгожданное возвращение на родной стадион вместе с результатом сплотило болельщиков "Торпедо" с руководством и командой.

В первом туре торпедовцы на выезде переиграли воронежский "Факел" со счетом 1:0. Матч с "Балтикой" должен был стать первым в новом сезоне для столичной команды на домашнем стадионе. Однако из-за строительства трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса полиция выставила дополнительные требования по обеспечению безопасности, и "Торпедо" вынуждено было перенести игру на резервную арену - стадион Академии "Спартак". Об этом было объявлено на официальном сайте клуба за день до начала встречи.

Встреча между "Торпедо" и "Балтикой" началась спустя два часа после окончании другой игры ФНЛ между "Спартаком-2" и "СКА-Хабаровском" (2:2). Пока болельщики "Спартака" покидали стадион, поклонники "Торпедо" на него прибывали. Между болельщиками команд существуют дружеские отношения.

Отказ от поддержки

После известий о том, что матч состоится не на стадионе "Торпедо", активные болельщики команды заявили об отказе от визуальной и активной поддержки. Первая домашняя встреча сезона должна была начаться в 19:24 по московскому времени. 1924-й - год основания "Торпедо". Билеты на матч в силу переноса игры выдавались бесплатно перед входом на стадион.

"Мы придем в Сокольники и напомним уважаемым строителям и банкирам, где наш родной дом. В случае повторения сценария мы оставляем за собой право действовать, как сочтем нужным", - говорилось в заявлении активных болельщиков "Торпедо".

Активная часть болельщиков свое обещание сдержала и на протяжении встречи с фанатской трибуны за воротами часто доносилась лишь кричалка "Наш дом - Восточка (стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова находится на Восточной улице - прим. ТАСС)". Изредка нелицеприятными словами поклонники "награждали" нападающего своей команды Игоря Лебеденко. В 2005 году он перешел из "Торпедо" в стан принципиального соперника автозаводцев - московского "Локомотива", а перед началом нынешнего сезона вновь стал игроком черно-белых.

Достаточно активно вели себя болельщики, практически полностью заполнившие одну из центральных трибун. Именно они создавали футбольную атмосферу и периодически слаженно пели песни и скандировали речевки во славу "Торпедо".

Что касается самой игры, то она проходила с большим преимуществом московской команды. На 15-й минуте после подачи углового точным ударом головой счет открыл Сергей Божин, а на 59-й хорошую комбинацию точным ударом завершил Артур Галоян. "Торпедо" на протяжении всей игры создавало голевые моменты, но футболистов часто подводила реализация. После финального свистка игроки "Торпедо" в полном составе отправились благодарить болельщиков, те им ответили взаимностью, громко проскандировав название любимого клуба.

Руководство "Торпедо" сделает все для возвращения на свой стадион

В следующем матче автозаводцы 20 июля сыграют на выезде с командой "СКА-Хабаровск". Ближайший домашний матч "Торпедо" запланирован на 24 июля, столичная команда примет саранскую "Мордовию".

"Мы до последнего пытались урегулировать ситуацию в положительную сторону. Мы рассчитываем на то, что следующий матч будем играть на своем стадионе. Это зависит от того, как мы урегулируем проблему, я не хочу загадывать, но мы сделаем все возможное, чтобы следующий домашний матч состоялся на нашем стадионе", - отметила Еленцева.

"Нам очень не хватало атмосферы домашнего стадиона, очень не хватало болельщиков в том количестве, в котором они обычно бывают. Но я знаю, что руководство делает все, чтобы следующий матч прошел на нашем стадионе", - отметил Игнашевич.

После двух туров "Торпедо" является одной из шести команд ФНЛ, идущих без потери очков. Еленцева отметила, что не исключает того, что по ходу сезона задачи команды на чемпионат могут скорректироваться, ранее она же говорила о цели закрепиться в ФНЛ. На фоне хорошей игры и результатов болельщикам команды и руководству стоит подумать, как избежать очередного вероятного конфликта.