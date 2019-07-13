Гол Жиго принес "Спартаку" победу над "Сочи" в матче первого тура чемпионата России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" одержали победу над "Сочи" со счетом 1:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве в присутствии 29 892 человек.

Единственный гол в матче забил Самуэль Жиго в компенсированное ко второму тайму время. Главный арбитр Владимир Москалев добавил ко второму тайму семь минут.

В составе "Спартака" первый матч в РПЛ провел аргентинец Эсекьель Понсе, перешедший в летнее трансферное окно из итальянской "Ромы". 21-летний голкипер столичного клуба Александр Максименко провел 11-й матч "на ноль" в чемпионатах России, всего в составе "Спартака" в элитном дивизионе он сыграл 24 матча и пропустил 22 мяча.

"Спартак" в 13-й раз одержал победу в стартовом матче чемпионатов России, кроме того, в пятый раз за 28 матчей в первых турах "Спартак" победил со счетом 1:0. Прошлый сезон "Спартак" начал с домашней победы над "Оренбургом" со счетом 1:0, когда единственный мяч также забил Жиго.

"Сочи" впервые участвует в элитном дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского "Динамо". В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.

Во втором туре 20 июля "Спартак" на выезде встретится с "Ростовом", "Сочи" 21 июля на своем поле примет петербургский "Зенит".