Тренер Точилин признался, что состав ФК "Сочи" был собран за рекордные четыре дня

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Состав футбольного клуба "Сочи" перед дебютным сезоном в Российской премьер-лиге (РПЛ) был собран за рекордные четыре дня. Об этом на пресс-конференции после матча первого тура чемпионата России против московского "Спартака" сказал в субботу главный тренер команды из Краснодарского края Александр Точилин.

"Сочи" в первом матче в премьер-лиге потерпел в гостях поражение от "Спартака" со счетом 0:1. Единственный мяч команда Точилина пропустила на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Доволен игрой команды, но не хватило силенок, - сказал Точилин. - "Сочи" собрали за четыре дня. До этого у меня был рекорд, когда петербургское "Динамо" собрали за шесть дней".

На вопрос о том, как работается главному тренеру "Сочи" на фоне слухов о том, что на этом посту его сменит бывший наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев, Точилин сказал: "Я делаю свою работу и не обращаю внимания на слухи".

"Весь прошлый год мы играли в агрессивной манере и будем так же продолжать, пока я в "Сочи", - сказал в заключение специалист, объясняя, почему его команда не сыграла против "Спартака" на выезде в оборонительной манере.

Во втором туре 21 июля "Сочи" примет на своем поле петербургский "Зенит".