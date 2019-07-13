Тренер ФК "Спартак" Кононов не удовлетворен игрой команды, несмотря на победу над "Сочи"

В субботу "Спартак" на своем поле со счетом 1:0 обыграл дебютанта премьер-лиги "Сочи". Единственный мяч красно-белые забили в компенсированное ко второму тайму время. Автором первого гола команды в этом чемпионате стал защитник Самуэль Жиго.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов не удовлетворен тем, как его команда сыграла в матче первого тура чемпионата России против "Сочи". Об этом Кононов заявил журналистам в субботу на послематчевой пресс-конференции.

"Ребята были заряжены на победу, - сказал Кононов. - Было непросто играть против "Сочи". Мы не знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. Хорошо, что так закончилось, мы победили в конце благодаря настойчивости команды".

"Когда команда выигрывает, ты смотришь на то, что победила, - отметил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у него неудовлетворенность от игры. - Да, это есть, уверен, и команда это понимает, в особенности в первом тайме. Во втором должны были играть иначе, не давая возможности сопернику проводить свои быстрые атаки, точнее распоряжаться мячом - мы теряли его, выходя из обороны".

По словам тренера, команде нужно улучшать игру в следующих матчах. "Те моменты - две-три атаки в первом тайме - были неплохими. В целом на данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше, к тому, чтобы игра также соответствовала", - резюмировал главный тренер красно-белых.

Во втором туре 20 июля "Спартак" на выезде встретится с "Ростовом".