Двоюродный брат Нурмагомедова Умар победил украинца Грицкива в Каспийске

ТАСС, 13 июля. Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов победил украинца Тараса Грицкива в поединке за титул чемпиона организации GFC.

Поединок, состоявшийся в Каспийске, завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в первом раунде. Россиянин контролировал ход боя, проведя его в доминирующем положении в борьбе. Таким образом, Умар Нурмагомедов защитил чемпионский титул.

Всего на его счету 10 побед и ни одного поражения.