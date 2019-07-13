Кононов: решение о будущем вратаря Гилерме будет принимать "Локомотив"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Решение о будущем вратаря футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме предстоит принимать руководству железнодорожников, а не "Спартаку". Такое мнение на пресс-конференции после матча первого тура чемпионата России, в котором красно-белые со счетом 1:0 обыграли "Сочи", высказал главный тренер московской команды Олег Кононов.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Гилерме, чей контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца года, может продолжить карьеру в "Спартаке". Косвенно правдивость этих сообщений 9 июля подтвердил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. По его словам, у 33-летнего голкипера есть предложение от другого московского клуба, которое с точки зрения финансов является более привлекательным для игрока.

"Поклонники "Спартака" следят за нашим голкипером (Александром Максименко - прим. ТАСС) пристально и внимательно, как и за всеми линиями, - сказал Кононов. - Гилерме - хороший футболист. У него серьезные достижения, он игрок сборной России. Но в каком клубе ему быть, решаем не мы, а руководство "Локомотива".

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы усилить команду. Максименко - хороший голкипер, вы видели, как он играет. Что будет дальше, посмотрим", - добавил Кононов, также назвав 21-летнего Максименко будущим "Спартака".

"Что касается других трансферов, не могу говорить однозначно. Решение по ним будет принимать не главный тренер, а руководство клуба", - резюмировал главный тренер красно-белых.